Esplosione in una palazzina di Sassari

SASSARI - Intorno alle 12.30 i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in via Principessa Maria a Sassari per un forte odore di gas all'interno di una palazzina di tre piani, con conseguente esplosione. ul posto squadre della Centrale di Sassari e Porto Torres, Unità Cinofile e il Comandante Antonio Giordano che coordina le operazioni direttamente dal posto. Sul posto anche gli specialisti USAR per la ricerca di eventuali dispersi tra le macerie. I Vigili del fuoco hanno recuperato una persona ferita, che è risultata l'unica presente nell'appartamento al momento dell'esplosione: è stata trasportata all'ospedale di Sassari dal personale del 118.