S.A. 14:02 Schiamazzi e turisti: controlli a tappeto nei locali e b&b Verifiche nei locali notturni per le segnalazioni sugli schiamazzi e musica al alto volume. Controlli anche nelle strutture extraricettive per la registrazione degli ospiti



ALGHERO - Controlli a tappeto ad Alghero della polizia nei locali notturni e bar per le segnalazioni ricevute a causa degli schiamazzi e musica ad alto volume. In una discoteca algherese sono emerse numerose irregolarità. Oltre al non rispetto di talune norme di settore, è stato anche riscontrato il pericolo concreto per la circolazione stradale a causa degli avventori che all’uscita del locale transitano regolarmente nella carreggiata. Per questi motivi, l'esercizio è stato destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività, a causa di gravi difformità rispetto alla licenza, con previsione di riapertura solo in caso di completo ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente.



Le verifiche sono state ripetute nella prima metà del periodo estivo per monitorare i locali e la loro condotta al fine di ottenere una significativa riduzione dei disagi segnalati dalla cittadinanza, sia in termini di inquinamento acustico che di correttezza nell’osservanza delle norme. Non solo, l'attività di controllo è stata estesa anche a diverse strutture ricettive, in particolare Bed &Breakfast, con la collaborazione della Squadra Amministrativa della Questura di Sassari. L’attività è stata svolta ai fini della verifica del rispetto di tutta la normativa di settore, specie con riferimento alla corretta registrazione degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web”.



Durante i servizi in menzione si è riscontrato, in particolare, che una delle strutture situate nel centro

cittadino presentava gravi irregolarità, tra cui, mancata comunicazione degli ospiti alloggiati,

violazioni fiscali e condizioni strutturali e igieniche inadeguate. Irregolarità per le quali sono state

elevate le rispettive sanzioni di natura amministrativa e penale. Infine, i controlli sono stati anche estesi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di più piccole dimensioni, già oggetto di segnalazioni per schiamazzi notturni. In alcuni casi sono emerse violazioni di natura sia amministrativa che igienico-sanitaria, con conseguenti sanzioni e provvedimenti di chiusura temporanea, in attesa dell’adeguamento alle disposizioni di legge. Le attività di controllo in argomento proseguiranno per tutta la stagione estiva, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare la salute pubblica e assicurare un sereno svolgimento delle attività turistiche nel rispetto della legalità.