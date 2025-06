S.A. 11:00 Studentesse cancellano gli sfregi al Balaguer Matilde, Desirè e Steve, studentesse dell’Istituto d’arte, del Roth e del liceo Manno si sono messe a servizio di tutti per cancellare lo sfregio di alcuni incivili ai danni dell’appena riqualificata zona del Balaguer



ALGHERO - Piccoli grandi gesti a beneficio dell’intera comunità. Ieri pomeriggio le studentesse dell'Istituto d'arte hanno impartito una lezione di senso civico e attaccamento alla città. Matilde, Desirè e Steve, studentesse dell’Istituto d’arte, del Roth e del liceo Manno si sono messe a servizio di tutti per cancellare lo sfregio di alcuni incivili ai danni dell’appena riqualificata zona del Balaguer. Presente il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha voluto ringraziare di persona le ragazze. «Grazie a nome mio e di tutta l’amministrazione per il vostro bellissimo gesto - ha detto - Non mi stancherò mai di dire che i nostri giovani sono il bene più prezioso e, come tali, vanno supportati e accompagnati nel delicato percorso di crescita verso l’età adulta».