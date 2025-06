S.A. 20:00 Turista soccorsa alle Bombarde La donna, scendendo dagli scogli, dopo aver percorso un tratto di 7 metri circa, si è slogata una caviglia ed è stata recuperata e posizionata su una barella rigida dai vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero



ALGHERO - La squadra del distaccamento di Alghero, intorno alle 17.30 è intervenuta presso Cala dei Pini in località Le Bombarde, per soccorrere una turista tedesca. La donna, scendendo dagli scogli, dopo aver percorso un tratto di 7 metri circa, si è slogata una caviglia. I Vigili, dopo che il personale del 118 ha immobilizzato l’ arto, hanno posizionato la turista su una barella rigida e con le tecniche SAF, l'hanno al piano stradale per poter essere accompagnata al pronto soccorso.