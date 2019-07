video Condividi | M.T. 10:00 Palestre alle società di Alghero: mancano i contratti



«Ci sono alcune società sportive che hanno ottenuto la pubblica concessione degli impianti sportivi cittadini ma tutt´oggi, nonostante siano procedure concluse già dal mese di maggio, non hanno avuto la possibilità di firmare i relativi contratti con l´Amministrazione». La richiesta di un immediato interessamento è arrivata nel corso dell´ultimo Consiglio comunale di Alghero ad opera di Gabriella Esposito, che si è rivolta al sindaco per via dell´assenza dall'Aula della Giunta comunale. Le sue parole Commenti «Ci sono alcune società sportive che hanno ottenuto la pubblica concessione degli impianti sportivi cittadini ma tutt´oggi, nonostante siano procedure concluse già dal mese di maggio, non hanno avuto la possibilità di firmare i relativi contratti con l´Amministrazione». La richiesta di un immediato interessamento è arrivata nel corso dell´ultimo Consiglio comunale di Alghero ad opera di Gabriella Esposito, che si è rivolta al sindaco per via dell´assenza dall'Aula della Giunta comunale. Le sue parole • Guarda e condividi il video su Alguer.tv