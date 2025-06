S.A. 19:06 Salto ostacoli: Tanca Regia ospita la 2^ tappa del Trofeo Asvi Si parte venerdì, si prosegue sabato e domenica il gran finale con tre gare a difficoltà crescente. Il programma della 2^ tappa del Trofeo Asvi, l´Agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica.



ABBASANTA - Tutto pronto per un altro fine settimana col salto ostacoli che vedrà confrontarsi nell'impianto di Tanca Regia (Abbasanta) ben 240 iscritti per la 2^ tappa del Trofeo Asvi, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica. Non riguardano gli equini le limitazioni imposte per la Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) con l'istituzione di una zona di protezione e una di sorveglianza, quindi nessuna limitazione alla movimentazione dei cavalli. C'è invece la prescrizione dell’uso di repellenti e antiparassitari sui cavalli e trattamenti di disinfezione e disinfestazione per i mezzi utilizzati per il trasporto.



Si parte venerdì alle 8 con i percorsi addestrativi. Tra le gare più tecniche la C130 a tempo e la C120 a fasi consecutive. Sabato, con inizio sempre intorno alle 8, gare per i cavalli di 4,5, 6 e 7 anni e oltre. I soggetti di 7 anni e oltre si confronteranno nella C135 speciale a fasi consecutive. Domenica il gran finale con tre gare a difficoltà crescente: la C125 mista, la C130 mista speciale per i 6 anni Asvi e il Gran Premio C140 a due manche per 7 anni e oltre Asvi.



Nella prima tappa, disputata in aprile sempre a Tanca Regia, Antonio Meloni su Vadir ha vinto il Gran Premio C140 a due manche. In evidenza nelle altre gare Andrea Guspini su Cloes nella classifica dei 7 anni (ha vinto la C135 a tempo e la C135 mista); Francesco Iriu su Daira Slam nella 6 anni mista speciale e Stefano Cossu su Dulissa nella 6 anni Asvi. Occhio poi al confermato campione sardo Gianluigi Murruzzu che un mese fa ha conquistato il suo decimo titolo regionale, questa volta in sella a Barein.