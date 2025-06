S.A. 18:00 Oggi riapre la piscina comunale a Maria Pia L’impianto sarà gestito fino al 30 settembre dalla ASD Alguer Sport. Conclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria



ALGHERO - Riapre oggi, 18 giugno, la piscina comunale scoperta di Alghero, dopo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Soddisfazione da parte del sindaco Raimondo Cacciotto e dagli assessori Daga e Marinaro che questa mattina hanno portato i saluti alle atlete e agli atleti della Aliva Volley Alghero, primi a usufruire della piscina e a inaugurare la stagione della struttura sportiva. Il camp di pallavolo patrocinato dall'Amministrazione comunale, ha svolto la tappa in piscina sotto la regia tecnica della straordinaria Manu Benelli, la più grande pallavolista della storia di questo sport in Italia. L’impianto sarà gestito fino al 30 settembre dalla ASD Alguer Sport. «Con gli interventi previsti negli impianti del tennis, del baseball e del rugby e nel campo di calcio Pino Cuccureddu, l’area di Maria Pia è oggetto di una pianificazione mirata a porre la basi per la creazione della cittadella sportiva nell'ottica del sostegno dell'Amministrazione Cacciotto allo sport come veicolo di educazione e formazione e di crescita per tutta la comunità» si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Stampa del Comune di Alghero.