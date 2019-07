video Condividi | S.O. 16:05 Bastano pochi secondi di immagini raccapriccianti per capire la situazione sulla spiaggia del Lido ad Alghero. Con le fogne letteralmente in panne a causa del temporale, gravi conseguenze anche sulla costa. Domenica da dimenticare quella appena trascorsa Spiaggia ricoperta di topi morti



ALGHERO - Che il sistema fognario della città di Alghero fosse nato male e negli anni abbia creato enormi problemi è dato di fatto. Ma nessuno poteva immaginare di rivedere in piena estate le immagini raccapriccianti a cui gli algheresi erano abituati diversi anni fa. Il temporale estivo che ha mandato letteralmente in tilt la città di Alghero non ha risparmiato la costa del Lido.Con le fogne totalmente in panne, in molte zone della città si è assistito alla fuoriuscita di grandi quantità di liquami ed escrementi. Se la situazione ha imbarazzato, e non poco, residenti e commercianti di Piazza Sulis ed altri quartieri, il risveglio è stato drammatico per operatori e semplici bagnanti sul Lido San Giovanni: spiaggia ricoperta da topi morti e agonizzanti. Vere e proprie "merdone", come sono detti i topi di chiara origine fognaria di dimensioni considerevoli.Una vera mattanza. Che per un balordo gioco del destino è avvenuta proprio a poche ore dall'annunciata, quanto necessaria, derattizzazione programmata per la giornata odierna (lunedì) in città. Uno spettacolo non certo tra i più edificanti per l'immagine turistica della città di Alghero. Una domenica da dimenticare insomma. Anche perchè la situazione nel centro storico, con decine di migliaia di turisti a spasso a causa delle condizioni meteo poco favorevoli per il mare, ha segnato enormi disservizi con tutti i cestini raccolta carte disseminati per le vie letteralmente presi d'assalto. Il risultato è abbastanza immaginabile: sporcizia e rifiuti ovunque.