Strade completamente allagate, tombini otturati, viabilità bloccata. Liquami in strada. E´ successo nella notte tra sabato e domenica nella città di Alghero, quando intorno alle 22,30 un forte acquazzone ha interessato il territorio Temporale estivo, Alghero va in tilt



ALGHERO - In azione Vigili del fuoco, Barracelli e Protezione civile. Anche qualche automobile della Polizia locale ha dovuto fronteggiare il caos determinato nella viabilità dall'acquazzone che si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica ad Alghero. Dopo le 22 il caos.



Letteralmente in tilt la città, nonostante il temporale fosse abbondantemente atteso e previsto. Scoppiano le fogne e in molte zone le strade hanno accolto abbondanti quantità di liquami (è il caso di Piazza Sulis e Via Degli Orti). Strade completamente allagate, tombini otturati che anziché raccogliere l'acqua la sputavano, viabilità totalmente bloccata. All'origine di tutto, il combinato disposto tra la grande quantità di acqua venuta giù, la scarsa manutenzione delle caditoie (che in molti casi è totalmente assente) e i noti problemi strutturali di alcuni tratti stradali.



Problemi si sono registrati praticamente ovunque, in Centro storico come in periferia e nelle borgate. Con numerosi interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza immobili pubblici e privati. Le quattro corsie del lungomare trasformatesi in una grande vasca, come del resto via Lido e tante strade attigue, ma problemi si sono registrati in tutti i quartieri.