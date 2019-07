Condividi | Cor 17:35 Problemi domenica notte per i passeggeri sulla tratta Alghero-Venezia con EasyJet Europe. Sette ore il ritardo del vettore e passeggeri comprensibilmente nervosi EasyJet, 7 ore il ritardo da Venezia



ALGHERO - Qualche problema domenica per la EasyJet Europe e i suoi passeggeri prenotati a Venezia ed Alghero. Sette ore di ritardo hanno creato qualche comprensibile malumore e nervosismo nei due scali. Previsto alle 17.15, l'aereo in partenza da Venezia è atterrato sulla pista sarda soltanto alle 00.10. Ritardo che ha caratterizzato la successiva ripartenza da Alghero, avvenuta qualche minuto dopo le 00.30 (con volo previsto alle 17.50).