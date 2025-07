S.A. 17:05 Alghero-Roma-Firenze: passeggeri bloccati in aeroporto Ritardi e disagi per i passeggeri dei voli in partenza dal Riviera del Corallo e diretti a Roma Fiumicino e Firenze



ALGHERO - Una odissea quella che hanno vissuto i passeggeri in partenza domenica 13 luglio da Alghero e diretti a Roma Fiumicino. Il volo di Ita delle 19.20 ha accumulato un ritardo di oltre 5 ore, ed è giunto a destinazione solo alle 2 del mattino. Per chi aveva coincidenze ovviamente sono state irrimediabilmente perdute e, ancora più grave, dalla compagnia aerea non è stata data la sistemazione alberghiera perché non risultavano esserci più hotel disponibili nella capitale.



«Io e gli altri passeggeri non abbiamo ricevuto alcuna indicazione circa l'eventuale riposizionamento né sistemazione alberghiera, nonostante il ritardo fosse previsto e ben prevedibile. Non ci è stata fornita alcuna assistenza prevista dalle normative vigenti, incluso cibo e acqua, ad eccezione di una bottiglietta da parte delle Forza dell'Ordine, con bambini e anziani in coda per ore al desk» scrive una lettrice al Quotidiano di Alghero. Non si tratta dell'unico disagio delle ultime ore sul traffico aereo del trascorso fine settimana. Sempre domenica 13, un ritardo di oltre 18 ore ha interessato i passeggeri della compagnia aerea Volotea. Il volo in partenza inizialmente alle 17 di ieri dal Riviera del Corallo è atterrato alle 12:20 di oggi nel capoluogo toscano.



Nella foto: i passeggeri sbarcati da Alghero e in fila a Fiumicino in piena notte