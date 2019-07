Condividi | S.O. 11:16 Bombola gas per far esplodere gli uffici di Dorgali. L´onda d´urto, che ha completamente divelto l´ingresso della sede, ha anche danneggiato un´auto parcheggiata vicino all´edificio. Indagini a tutto campo Dorgali: bomba contro la sede Dem



DORGALI - Attentato nella notte a Dorgali (Nuoro) contro una sede del Partito democratico. Gli uffici nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando una bombola di gas. L'esplosione, avvenuta intorno alle 2, avrebbe provocato gravi danni all'edificio.



L'onda d'urto, che ha completamente divelto l'ingresso della sede, ha anche danneggiato un'auto parcheggiata vicino all'edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuando i rilievi e avviato le indagini.



Immediata la solidarietà del mondo politico. «In occasioni come questa è bene ribadire con forza il perimetro democratico condiviso tra tutte le parti politiche che, al netto delle normali contrapposizioni che sono il sale del confronto della vita democratica, ripudia con vigore ogni forma di violenza sempre, senza se e senza ma» ha detto Eugenio Zoffili, segretario regionale della Lega.