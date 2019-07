Condividi | Red 7:41 Lunedì, a partire dal tardo pomeriggio, si è svolta al Forte Village di Santa Margherita di Pula la partita in simultanea che ha visto protagonista la leggenda degli scacchi Anatoly Karpov giocare contro quattordici sfidanti Scacchi: Karpov al Forte



SANTA MARGHERITA DI PULA – Lunedì, a partire dal tardo pomeriggio, si è svolta al Forte Village di Santa Margherita di Pula la partita in simultanea che ha visto protagonista la leggenda degli scacchi Anatoly Karpov giocare contro quattordici sfidanti. Un match della durata di 56', contro una selezione di avversari di età compresa tra i cinque ed i sessant'anni, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli spettatori.



Grande maestro internazionale dal 1969, Karpov fu campione del mondo dal 1975 al 1985 per l'Unione sovietica e campione del mondo Fide dal 1993 al 1999 per la Russia. La Chess academy by Karpov rappresenta una delle venti accademie del Forte Village, con alcuni dei più grandi campioni che condividono la professionalità, l’entusiasmo e l’esperienza con gli ospiti che desiderano vivere un'esperienza unica.



