S.A. 12:36 «Débâcle Giunta Cacciotto sul bando sport» Fratelli d´Italia Alghero prende di mira l´esecutivo guidato dal sindaco Cacciotto sul mancato finanziamento del bando “Sport e Periferie 2025”: 600mila euro per la riqualificazione della palestra tensostatica del Pallone



ALGHERO – «Lo scorso giugno l'Amministrazione Cacciotto annunciava con enfasi la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2025”, promettendo un finanziamento da 600mila euro per la riqualificazione della palestra tensostatica del Pallone. A graduatorie pubblicate prendiamo atto dell’ennesimo bando mancato. Un’occasione persa che certifica il disallineamento tra gli annunci fatti dall'Amministrazione e la realtà. L’Amministrazione fallisce il bando “Sport e Periferie”, l’ennesimo strumento messo a disposizione dal governo Meloni». Così Fratelli d'Italia Alghero prende di mira l'esecutivo guidato dal sindaco Cacciotto sul mancato finanziamento alla struttura della Cunetta: «Se l'Amministrazione avesse candidato un progetto realmente competitivo per il Pallone, avrebbe potuto dare risposte, per esempio, alla Coral Alghero, realtà sportiva che proprio in questi giorni si è vista costretta a rinunciare all’iscrizione al campionato di Serie C per l’assenza di un impianto sportivo adeguato».



Anche per questo, Fratelli d'Italia Alghero chiede «un maggiore impegno da parte dell'Amministrazione sull'avvio e il completamento della palestra geodetica di via XX Settembre, progettata e finanziata dalla scorsa amministrazione di centrodestra. Una struttura nuova, progettata per essere omologata, che avrebbe permesso alla Coral di non rinunciare alla Serie C». «Gli stessi esponenti politici che in passato, dai banchi dell’opposizione, erano sempre pronti a denunciare ogni occasione sfumata, oggi – con ruoli di governo – cadano negli stessi errori. Una parabola perfetta che dimostra quanto sia facile promettere, ma difficile produrre risultati» rincarano la dose da FdI. Fratelli d’Italia Alghero chiede «maggiore impegno al Sindaco e ai suoi assessori su programmazione e progettualità. La pianificazione,la gestione e lo sviluppo dell’impiantistica sportiva richiedono una visione organica e un’assunzione di responsabilità politica da parte dell’amministrazione comunale. Governare significa misurarsi con le criticità esistenti e individuare soluzioni concrete, non limitarsi a offrire narrazioni rassicuranti». E concludono: «Dopo un anno di governo, su programmazione e bandi di finanziamento vinti, l’amministrazione Cacciotto e l’intero “Progetto Alghero” sono fermi ai blocchi di partenza. Lo sport cittadino, e con esso le famiglie e le società, continuano a pagare il prezzo di promesse mancate e bandi falliti».