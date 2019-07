Condividi | A.S. 10:12 Smantellato un traffico di sostanze stupefacenti ad Alghero. L´indagine è condotta dagli agenti del commissariato di Alghero sotto il coordinamento della Procura di Sassari Droga ad Alghero: 15 arresti all´alba



ALGHERO - Dall'alba di oggi 31 luglio sono state eseguite 15 misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari. Smantellato un traffico di sostanze stupefacenti ad Alghero. L'indagine è condotta dagli agenti del commissariato di Alghero sotto il coordinamento della Procura di Sassari. Tutti i dettagli dell'indagine saranno forniti durante una conferenza stampa in programma questa mattina nell'Aula Palatucci della Questura di Sassari.



