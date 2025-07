S.A. 10:12 Minaccia il proprietario di casa: arrestato a Sassari Il sessantacinquenne ha impugnato una pistola tipo revolver ed esploso un colpo a scopo intimidatorio. Successivamente ha minacciato di morte il padrone di casa, riferendo di non voler versare la quota dovuta



SASSARI - I Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un sessantacinquenne, per estorsione. I militari, in transito in centro storico, venivano allertati da diversi passanti che avevano udito un colpo di pistola, in un’abitazione. Giunti immediatamente sul posto, dalle prime attività d’indagine svolte, i carabinieri hanno appurato che il sessantacinquenne, seguito lite con il proprietario dell’abitazione di cui è conduttore, dovuta al diniego nel versamento della somma dovuta per il rinnovo del contratto di locazione, ha impugnato una pistola tipo revolver ed esploso un colpo a scopo intimidatorio. Successivamente ha minacciato di morte la controparte, riferendo di non voler versare la quota dovuta. I militari hanno posto in sicurezza l’uomo e sequestrato l'arma e proceduto all'arresto.