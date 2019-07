Condividi | Red 12:48 L'indagine partita nel 2016, quando era stato intercettato a Porto Torres un carico con 4 chili di cocaina. Operazione degli agenti del Commissariato di Alghero, che nelle prime ore del mattino hanno eseguito quindici ordinanze di custodia cautelare per traffico di droga. Tra questi, anche un agente di Polizia in servizio proprio nel locale Commissariato Droga: blitz ad Alghero, 15 arresti

Poliziotto e imprenditore nella rete



ALGHERO - Operazione degli agenti del Commissariato di Alghero, che dalle prime ore del mattino hanno eseguito quindici ordinanze di custodia cautelare per traffico di droga (dieci in carcere e cinque ai domiciliari). I nomi degli arrestati nell'operazione denominata "Rewind" sono stati resi noti durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina (mercoledì) nella Questura di Sassari.



Tra questi, anche un agente di Polizia in servizio proprio nel locale Commissariato di Alghero, il 54enne Pasqualino Dimaio. Arrestati ed accompagnati a Bancali il 56enne imprenditore algherese Corrado Usai, il 54enne Gianni Canu, la 50enne Giorgia Sechi, il 30enne sassarese Matteo Ibba, il 26enne di Tissi Ivan Stefani, il 41enne sassarese Giosuè Sechi ed il 63enne di Orune Giovanni Berria. Il cagliaritano Francesco Porceddu è stato invece associato ad Uta. Arresti domiciliari per il 32enne Fabio Cireddu, per il 45enne Antonio Emiliano Piras, per il 48enne Giuseppe Paddeu, per il 50enne Giovanni Sedda e per il 45enne Vittorio Gianolso.



Impegnati nella stessa operazione anche gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari e di Sassari, che hanno portato ad un arresto a Selargius ed uno nel capoluogo turritano. Inoltre, un destinatario di ordinanza di custodia cautelare non sarebbe ancora stato rintracciato. L'indagine sarebbe partita dal 2016, quando era stato intercettato nel porto di Porto Torres un carico con 4 chili di cocaina.



