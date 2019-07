Condividi | Red 15:08 Ad Alghero, si procede con le ordinanze per ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo quelli che, di fatto, sono diventati rifiuti abbandonati nelle strade cittadine Auto abbandonate: rimozioni forzate



ALGHERO – Giro di vite in città. Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha firmato l’ordine di rimozione di autovetture, la prima serie di un programma che dovrà portare al ritorno alle condizioni di decoro di diverse zone della città.



L’obbiettivo è quello di procedere al ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo ciò che rappresenta, di fatto, un rifiuto abbandonato in ambito urbano, con quanto ne consegue in termini di igiene pubblica. L’ordinanza impone ai proprietari delle auto abbandonate in Via Costa (nell'area di sosta compresa con Via Paoli), in Via Fermi ed in Via F.lli Accardo artigiani, di provvedere allo smaltimento dei veicoli abbandonati ed alla radiazione degli stessi.



A questo, si deve aggiungere la consegne dei documenti di proprietà e di circolazione, e la certificazione del centro di raccolta di quanto conferito. Nel caso di inottemperanza, entro trenta giorni, a quanto previsto dalle ordinanze, il Comune di Alghero procederà d’ufficio, con l'addebito delle somme spese per le rimozioni a carico dei soggetti obbligati.



