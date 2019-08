Condividi | Red 22:37 Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais è intervenuto sulla vicenda, dopo l´approvazione della variazione di bilancio, che stanzia 3,5milioni di euro per confermare gli sconti per gli studenti fino all´80percento «La ferrovia Alghero Sassari riaprirà a fine ottobre»



ALGHERO – La ferrovia che collega Alghero a Sassari sarà nuovamente attiva a fine ottobre. Questo l'annuncio del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, intervenuto sulla vicenda, dopo l'approvazione della variazione di bilancio, che stanzia 3,5milioni di euro per confermare gli sconti per gli studenti fino all'80percento.



Un primo annuncio sulla ferrovia, inattiva dall'ottobre 2018 su disposizione dell'Ufficio speciale dei trasporti del Ministero



«Sono garantiti i diritti degli studenti sardi – dichiara Pais a proposito degli sconti - perché le situazioni di disagio dei numerosi fuori sede che utilizzano il trasporto pubblico, non possono rappresentare un freno al diritto allo studio. La misura va incontro all'esigenza di contrastare la dispersione scolastica, fenomeno che tutte le istituzioni sarde, ed il Consiglio regionale in primis, si impegnano a contrastare per garantire dignità e futuro ai nostri figli». Commenti ALGHERO – La ferrovia che collega Alghero a Sassari sarà nuovamente attiva a fine ottobre. Questo l'annuncio del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, intervenuto sulla vicenda, dopo l'approvazione della variazione di bilancio, che stanzia 3,5milioni di euro per confermare gli sconti per gli studenti fino all'80percento.Un primo annuncio sulla ferrovia, inattiva dall'ottobre 2018 su disposizione dell'Ufficio speciale dei trasporti del Ministero [LEGGI] , era stato fatto a marzo dall'amministratore unico dell'Arst Chicco Porcu, che aveva indicato giugno come possibile periodo per la ripartenza [LEGGI] , ma i pendolari si trovano ancora ad utilizzare il servizio sostitutivo su gomma. Va ricordato come, proprio questa settimana, l'argomento era arrivato in Aula con l'interpellanza firmata dal capogruppo del Movimento 5 stelle Desirè Manca [LEGGI] «Sono garantiti i diritti degli studenti sardi – dichiara Pais a proposito degli sconti - perché le situazioni di disagio dei numerosi fuori sede che utilizzano il trasporto pubblico, non possono rappresentare un freno al diritto allo studio. La misura va incontro all'esigenza di contrastare la dispersione scolastica, fenomeno che tutte le istituzioni sarde, ed il Consiglio regionale in primis, si impegnano a contrastare per garantire dignità e futuro ai nostri figli».