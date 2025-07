Cor 16:18 “Musica d’estate”, due mesi di concerti a San Francesco Compie dieci anni la Stagione concertistica “Musica d’estate”, organizzata dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra filarmonica della Sardegna e con la direzione artistica di Antonio Puglia. Dal 2 luglio al 16 agosto il chiostro della chiesa di San Francesco ospiterà 15 appuntamenti, tutti alle ore 21



ALGHERO - Si parte mercoledì 2 luglio con il Blue Note Brass Sextet plus Drums, con Gavino Mele, Massimo Carboni, Francesco Lento, Luca Uras, Salvatore Moraccini, Roberto Greco, e Luca Piana. Venerdì 4 spazio a “Il salotto musicale” con il recital del Trio Lanzini formato da Elisa Lanzini (violino), Giovanni Lanzini (clarinetto) e Michele Lanzini (violoncello). Domenica 6 il duo “Una passione due destini” con Antonella Baldantoni (soprano) e Vito Clemente (pianoforte). Martedì 8 sarà protagonista il clarinetto, con il Duo Bertolini composto da Nicola Bertolini (clarinetto) e Raffaele Bertolini (clarinetto e clarinetto basso).



Giovedì 10 è previsto il concerto di Paolo Ardinghi (violino) e Sena Fini (pianoforte), mentre il 13 luglio il Duo Dorian propone “Dall’800 a Morricone” con Cristina Scalas (flauto) e Davide Mocci (chitarra). Martedì 15 spazio al belcanto con “Sogno lirico”, con Samantha Sapienza (soprano) e Nadia Testa (pianoforte). Sabato 19 è dedicato al pianoforte con il Duo Pianistico Italiano, Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. Mercoledì 23 luglio largo alla contemporanea, con Radiosfera, collettivo d’improvvisazione elettronica, con Luigi Frassetto, Alfredo Puglia, Manuel Attanasio, Pietro Dossena, Deliaurora Cadeddu, Martino Corrias, Marco Testoni. Venerdì 25 si torna alla cameristica con il Trio formato da Tony Chessa (flauto), Michele Garofalo (corno) e Michele Nurchis (pianoforte). Il 29 luglio torna il Trio Mistral, con Antonio Puglia (clarinetto), Fabio De Leonardis (violoncello) e Mariano Meloni (pianoforte).



Mercoledì 30 luglio il reading musicale “Musica e letteratura sarda” con Roberto Piana al pianoforte e le letture di Isabella Mastino. Venerdì 1° agosto originale duo con Luisa Sello al flauto e Gianni Fassetta alla fisarmonica; lunedì 4 agosto “Sfumature di danza da oriente a occidente” con Fabrizio Signorile (violino) e Leo Binetti (pianoforte). Sabato 16 agosto chiude il DisOrchestra jazz ensemble diretto da Raffaele Puglia. I biglietti, al costo di 8 euro a serata (ridotto 5 euro), sono in prevendita al complesso monumentale San Francesco ad Alghero in via Carlo Alberto, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.