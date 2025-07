Cor 19:07 Incendio Alghero, la Giunta chiede lo stato di calamità Incendio a Santa Maria La Palma, la Giunta di Alghero dichiara lo stato di emergenza e calamità e chiede l´intervento della Regione. Per eventuali risarcimenti saranno tempi molto lunghi



ALGHERO - La Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto ha deliberato oggi di dichiarare lo stato di emergenza e calamità ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28/1985 in relazione agli eventi catastrofici nella zona ricompresa tra la borgata di Santa Maria La Palma, Zirra, Monte Siseri e Porto Ferro, per la porzione di territorio ricadente nella giurisdizione del Comune di Alghero, per la situazione venutasi a creare a seguito del violento incendio di domenica scorsa. Contestualmente, l’esecutivo richiede l’attivazione di un tavolo coordinato con la partecipazione dei vari enti regionali al fine di definire il piano degli interventi da attuarsi e le relative risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il ristoro dei danni subiti.



Tempi lunghi. La deliberazione sarà infatti trasmessa per i provvedimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura di Sassari, alla Presidenza della Giunta Regionale, alla Protezione civile, agli Assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente, degli Enti Locali, dell’Agricoltura, dei Lavori Pubblici, ed a Argea, l’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura. Si avvia così la fase di sviluppo dei procedimenti da parte degli enti coinvolti e le successive comunicazioni della Regione per il riconoscimento dei contributi.



«Da una preliminare ricognizione fatta – il commento del Sindaco Raimondo Cacciotto - gli interventi urgenti e straordinari riguardano prioritariamente il ripristino del patrimonio arboreo forestale, il ripristino delle reti stradali ed idriche a fini agricoli, dei manufatti ed infrastrutture nell’abitato e nella zona colpita dalle fiamme, il sostegno alle aziende agricole e alle attività agro-pastorali e di conduzione dei fondi agricoli, oltre ad altri interventi urgenti necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi».