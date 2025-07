Cor 11:38 Abbruciamenti illeciti a Villacidro e Villasimius Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale accerta numerosi casi dovuti a imprudenza, imperizia e inosservanza delle prescrizioni regionali antincendio vigenti



CAGLIARI - Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale accerta numerosi casi dovuti a imprudenza, imperizia e inosservanza delle prescrizioni regionali antincendio vigenti. Il Servizio Territoriale di Cagliari ha intensificato le attività di accertamento relative agli incendi sviluppatisi negli ultimi giorni. Numerosi roghi sono risultati riconducibili a cause colpose, ovvero a condotte imprudenti, negligenti o caratterizzate da imperizia e da violazione delle prescrizioni antincendi.



Sono già nove le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di incendio colposo, ritenute presunte responsabili dell’innesco di focolai che hanno messo in pericolo persone, beni e territorio. Di seguito i principali episodi accertati.Due incendi sono stati provocati da abbruciamenti non autorizzati di residui vegetali, eseguiti in giornate a rischio, senza la realizzazione delle prescritte fasce protettive. Le fiamme sono sfuggite al controllo, richiedendo l’intervento non solo di squadre a terra, ma anche di mezzi aerei per il contenimento e lo spegnimento.