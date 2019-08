Condividi | Mariangela Pala 8:38 Programmato l’intervento di ripristino del lido dello Scogliolungo dopo la “bomba d’acqua”. È stato programmato questa mattina l’intervento di riallineamento della sabbia dello Scogliolungo Scogliolungo: ripristino della sabbia



PORTO TORRES - Programmato l’intervento di ripristino del lido dello Scogliolungo dopo la “bomba d’acqua”. È stato programmato questa mattina l’intervento di riallineamento della sabbia dello Scogliolungo per consentire la fruizione del lido urbano ai bagnanti normodotati e disabili. I lavori di ripristino dopo il nubifragio che si è verificato in città sabato notte saranno effettuati dalla Multiservizi attraverso gli addetti del servizio civico.



Al termine dell’intervento l’azienda che sta svolgendo il servizio di salvamento a mare e assistenza ai disabili posizionerà nuovamente le passerelle. «Con la ditta Ambiente 2.0 abbiamo provveduto a effettuare un intervento di igienizzazione nell’area e domani Multiservizi sarà nelle condizioni di operare attraverso gli addetti del servizio civico, che potranno spostare anche la poca posidonia presente sulla spiaggia, attività per la quale da oggi siamo autorizzati dalla Regione», sottolinea l’assessora all’Ambiente, Cristina Biancu.



