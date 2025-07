S.A. 21:49 Aree verdi, aggiudicato servizio a Bosa Il servizio, del valore di 50mila euro, prevede la manutenzione ordinaria, la sistemazione dei prati, la cura e la pulizia dei viali e la messa a dimora delle fioriture



BOSA - Il Comune di Bosa ha aggiudicato il Servizio straordinario di manutenzione del verde. Nelle more dell’espletamento della gara pubblica per l’assegnazione del servizio biennale, l’attuale affidamento sarà operativo fino a novembre 2025. Il servizio, del valore di 50mila euro, prevede la manutenzione ordinaria, la sistemazione dei prati, la cura e la pulizia dei viali e la messa a dimora delle fioriture. Intanto con una delibera approvata dal Consiglio comunale con i voti della maggioranza, è stato approvato lo schema di convenzione con la Comunità montana del Nuorese, Centrale unica di committenza qualificata, per l’espletamento delle gare d’appalto sopra soglia, procedure che l’amministrazione comunale non può gestire in quanto non possiede la relativa qualificazione.



Per quanto riguarda il servizio biennale da assegnare con gara pubblica, l’Amministrazione comunale ha incrementato il budget a disposizione, che è passato da 300 mila euro a 400 mila euro, e di conseguenza sarà rettificato anche il progetto, apportando delle modifiche migliorative. La gara sarà avviata e gestita dalla centrale unica di committenza. Restando in tema di manutenzioni, stanno procedendo gli sfalci straordinari delle aree urbane, extra affidamento del verde: le squadre stanno lavorando a Sas Covas e Ape Maia, poi si sposteranno nelle zone di Tirassegno, Caria, Sant’Antonio e altre che necessitano di interventi.