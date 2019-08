Condividi | Cor 13:23 I passeggeri in partenza da Pisa possono godere di tariffe ancora più convenienti per questo inverno, con oltre 33.000 posti aggiuntivi sulle sue rotte da Pisa per Alghero, Bari, Girona e Palermo Ryanair, voli invernali extra da Pisa



ALGHERO - Ryanair ha lanciato voli extra per la stagione invernale da Pisa con destinazione Alghero, Bari, Girona e Palermo. Questi voli aggiuntivi sono previsti tra dicembre 2019 e marzo 2020 e sono già in vendita sul network irlandese.



I passeggeri in partenza da Pisa possono godere di tariffe ancora più convenienti per questo inverno, con oltre 33.000 posti aggiuntivi sulle sue rotte da Pisa per Alghero, Bari, Girona e Palermo. La programmazione da Pisa di Ryanair per il 2019 offre 29 rotte, incluse 3 nuove rotte invernali per Bucarest, Bruxelles e Dublino.



