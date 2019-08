video Condividi | Red 18:33 Questa mattina, la sala di rappresentanza del Palazzo civico di Alghero ha ospitato la cerimonia di premiazione a Joaquim Arenas i Sampera, che ha ricevuto la benemerenza “Giuseppe Toniolo” della cultura e delle tradizioni popolari locali Premiato un grande amico di Alghero



ALGHERO – Questa mattina (venerdì), la sala di rappresentanza del Palazzo civico di Alghero ha ospitato la cerimonia di premiazione a Joaquim Arenas i Sampera, che ha ricevuto la benemerenza “Giuseppe Toniolo” della cultura e delle tradizioni popolari locali. Questo, per il pluridecennale impegno a favore della cultura popolare algherese in Italia ed all'estero.



A fare da anfitrione, il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore, accompagnato dall'assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi. Con loro, l'ex sindaco di Alghero Tonino Baldino, presdente dell'associazione organizzatrice. Presenti anche i vertici dell'Omnium culturale de l'Alguer. Pier Luigi Alvau, già dirigente alla Cultura del Comune di Alghero, ha illustrato una breve presentazione del premiato.



Pedagogista nato a Matarò nel 1938, Arenas è stato a capo del Servei d'Ensenyament del Català dal 1983 al 2003. Nel 2003, è stato insignito della Creu de Sant Jordi per l'impegno con il quale ha dato impulso alla catalanizzazione del sistema educativo culturale e civile.



