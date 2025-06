S.A. 12:09 Certificazioni catalano di Alghero: 12 nuovi esperti Altri 12 esperti ottengono il titolo. Si aggiungono ai 21 titoli rilasciati nel 2022. Concluse le prove, la Regione pubblica l´elenco



ALGHERO - Sono dodici i nuovi possessori della certificazione di livello C1 della conoscenza del catalano di Alghero. Si aggiungono ai 21 titoli rilasciati nel 2022. I risultati delle prove sono stati pubblicati dalla Regione Sardegna, dopo gli esami svoltisi il 10 e 11 giugno a Sassari, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari. Il Comune di Alghero ha partecipato alla fase delle certificazioni, ritenendo l’occasione di forte valore per chiunque voglia dotarsi del titolo linguistico, sia insegnante che operatore culturale, poiché costituisce requisito, tra l’altro, per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi della LR 22/2018.



«Siamo soddisfatti dell’adesione e dell’esito delle prove - afferma l’assessore con delega alla Politiche Linguistiche Francesco Marinaro – segno che la nostra azione di promozione e sensibilizzazione è stata efficace. Ma ovviamente non basta: siamo impegnati a programmare iniziative soprattutto con le scuole, con le quali stiamo progettando l’avvio dell’insegnamento dell’algherese attraverso progetti specifici che l’Amministrazione intende finanziare». Studenti, professionisti, insegnanti, artisti, tra i nuovi possessori della certificazione spicca la varietà e la giovane età delle figure interessate al titolo. Il Comune di Alghero, grazie alla proficua attività di relazione istituzionale nell’ambito della programmazione delle politiche linguistiche, continua a promuovere le opportunità fondamentali per la diffusione della lingua, soprattutto tra le nuove generazioni.



Si è dimostrata proficua come nella passata edizione delle certificazioni del 2022, la sinergia Istituzionale del Comune di Alghero con la Regione Sardegna e con l’Università di Sassari. La commissione esaminatrice, relatrice delle graduatorie, è composta dal Prof. Dino Manca - Università di Sassari (presidente della commissione e referente scientifico), Prof. Simone Pisano - Università per Stranieri di Siena (referente scientifico) dalla Dott.ssa Elisa Manca - Università di Sassari, dalla Prof.ssa Celia Nadal, Istituto Ramon Llull, dal Dott. Gavino Balata - presidente della Consulta Civica per le politiche linguistiche del catalano di Alghero, da Giovanni Chessa responsabile dell'Ufficio delle politiche linguistiche del comune di Alghero, e da Carla Valentino, esperta dello sportello linguistico del catalano di Alghero.



Nella foto: una delle sessioni di esame