S.A. 12:05 Catalano di Alghero: 22 richieste per l´esame Certificazione della conoscenza del catalano di Alghero, nuova forte adesione agli appelli del Comune di Alghero. Sono 22 le richieste pervenute per sostenere l´esame. Soddisfazione dell´assessore Francesco Marinaro. Pubblicato il calendario delle prove orali e scritte



ALGHERO - Il percorso di intensificazione delle attività di promozione del catalano di Alghero compie un passo avanti importante. La certificazione della conoscenza dell’algherese riscuote un notevole interesse da parte di insegnanti, esperti e appassionati. Sono ben 22 le domande pervenute all’avviso pubblico della Regione Sardegna che ha varato una nuova sessione di certificazione della conoscenza del catalano di Alghero - Livello C1. Il Comune di Alghero partecipa alla seconda fase delle certificazioni, dopo quella del 2022, insieme alla Regione e all’Università di Sassari. L’Amministrazione vuole attuare il sistema di certificazione dell’algherese ritenendo l’occasione di forte valore per chiunque voglia dotarsi del titolo linguistico, sia insegnante che operatore culturale, poiché costituisce requisito, tra l’altro, per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi della LR 22/2018.



Il Comune di Alghero, grazie alla proficua attività di relazione istituzionale nell’ambito della programmazione delle politiche linguistiche, continua a promuovere le opportunità fondamentali per la diffusione della lingua, soprattutto nelle scuole. «Siamo soddisfatti dell’adesione così corposa all’opportunità offerta dalla Regione e dall’Amministrazione insieme all’Università di Sassari - afferma l’assessore con delega alla Politiche Linguistiche Francesco Marinaro – segno che la nostra azione di promozione e sensibilizzazione è stata efficace. Ma ovviamente non basta: siamo impegnati a programmare iniziative soprattutto con le scuole per iniziare una nuova fase che finalmente potrà vedere l’algherese insegnato nei banchi di scuola».



Nonostante alcune difficoltà legate alla novità introdotta dalla Legge Regionale che attribuisce autorevolezza all’Istituzione Pubblica che assume la guida unica della formazione e della certificazione linguistica, l’adesione è stata massiccia, tenuto conto che nella precedente fase del 2022 sono state rilasciate 24 certificazioni. Il Catalano di Alghero, che ha un suo standard linguistico di riferimento, “Català de l'Alguer: un model d'àmbit restringit”, sarà il contesto delle prove scritte per il giorno 10 giugno 2025 a Sassari, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, e delle prove orali per il giorno 11 giugno 2025 nei locali di UniSS nell’Aula Proust, sita al secondo piano del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, Via Roma 151 (ingresso Piazza Conte di Moriana 8).