Cor 19:51 Attilio Bertolucci: tra poesia, cinema e traduzione In occasione del 25º anniversario della scomparsa di Attilio Bertolucci (1911–2000), questo evento vuole rendere omaggio alla sua figura di poeta e intellettuale di riferimento dell’Italia del XX secolo



ALGHERO - Verrà messa in evidenza la relazione tra la sua opera poetica e il cinema, soprattutto attraverso l’influenza reciproca tra la sua sensibilità letteraria e quella dei suoi figli, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, figure centrali del cinema italiano. La serata esplorerà il dialogo tra poesia e immagine, mettendo in rilievo come l’universo intimo di Attilio diventi materia cinematografica, in particolare nell’opera La camera da letto (1984), considerata la sua più personale e recentemente tradotta in catalano come El dormitori (Barcellona, 2025). Quest’opera ha dato origine a un progetto audiovisivo singolare: una videolettura integrale dei suoi 46 canti, proiettata alla Mostra del Cinema di Venezia del 1992 come un “film in versi”.



L’evento sarà anche un’occasione per riflettere sulle sfide della traduzione poetica e narrativa dell’opera in catalano, e includerà gli interventi di: Alessandra Sento (Società Umanitaria di Alghero), su Attilio Bertolucci e il cinema; Stefano Resmini (Operatore culturale), su I Bertolucci, una famiglia;

Joan-Elies Adell (Scrittore), sulla traduzione de El dormitori. Introduce: Esther Martí, professoressa di lingua e letteratura catalana all’Università di Sassari. Data e luogo: Alghero, 24 aprile 2025, ore 19:00, Sala Conferenze di Lo Quarter. L’evento fa parte del programma culturale di Sant Jordi ad Alghero 2025