Sabato in scena una commedia in algherese

ALGHERO - Sabato 31 maggio nel Teatro della Chiesa di N.S. della Mercede, via Giovanni XXIII, n. 28, alle ore 19, si terrà la prima rappresentazione della commedia di Guido Sari La Casa dels avis,

organizzata dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer.

Il protagonista della pièce è un direttore d’orchestra, compositore e cantante lirico di riconosciuto

talento che, ormai anziano e consapevole di non poter più continuare la sua attività perché

gravemente malato, vorrebbe che almeno la sua musica, le sue lezioni, le registrazioni delle opere

da lui dirette e quelle in cui fu protagonista avessero una vita più lunga della sua e non finissero

disperse e dimenticate. Vorrebbe anche non vendere la casa dove fino ad allora ha vissuto, in cui

sono nate e si trovano tutte le sue produzioni artistiche, in cui ha insegnato canto e musica a decine

e decine di allievi.



Perché quella antica casa rappresenta per lui il legame con tutta la cultura musicale di cui si è nutrito, l’humus ideale che ha contribuito a dar vita alle sue composizioni. Per perpetuare la memoria della sua produzione artistica decide pertanto di trasformare la casa in un museo. La vecchia casa degli avi è metafora di una cultura distillata lungo il corso dei secoli, tramandata e al tempo stesso arricchita dai passaggi generazionali, la cui eventuale scomparsa non può che suscitare tristezza in chi si sente ad essa profondamente legato e le affida l’espressione di sentimenti ed emozioni. Tuttavia quella cultura, amata con tanta passione dal vecchio direttore d’orchestra, dai suoi allievi e amici, lascia del tutto indifferenti coloro che non l’apprezzano, dimostrandosi invece maggiormente inclini verso forme e comportamenti di più facile acquisizione e più materialmente gratificanti. Per cui il tentativo di assicurare una sorta di eternità alle sue creazioni musicali non troverà la realizzazione sperata. La commedia sarà recitata dagli attori del Teatre de Veus: Giancarlo Ballone, Carmelo Caria, Anna Maria De Ruberto, Adele Ibba, Nina Ibba, Vanna Lobrano, Antonio Piga, Daniela Riu, Salvor Ruggiu, Nanda Salis, Tore Sotgiu, Paolo Zicconi.