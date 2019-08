Condividi | Red 17:19 I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Isili, con il personale della Stazione di Orroli, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 20enne originario del Sarcidano Spaccio: arrestato 20enne



ORROLI - Nell’ambito di mirata attività di controllo del territorio finalizzata alla repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani dei comuni del sarcidano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Isili, con il personale della Stazione di Orroli, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 20enne originario del Sarcidano. Il giovane era stato notato dai militari mentre cedeva stupefacenti in una piazza di Orroli frequentata anche minorenni. I riscontri hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale durante la quale il giovane è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente e un ingente somma di denaro in contante possibile provento all’attività di vendita. ORROLI - Nell’ambito di mirata attività di controllo del territorio finalizzata alla repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani dei comuni del sarcidano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Isili, con il personale della Stazione di Orroli, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 20enne originario del Sarcidano. Il giovane era stato notato dai militari mentre cedeva stupefacenti in una piazza di Orroli frequentata anche minorenni. I riscontri hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale durante la quale il giovane è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente e un ingente somma di denaro in contante possibile provento all’attività di vendita.