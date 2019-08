Condividi | Red 22:13 Proseguono le azioni delle Fiamme gialle per contrastare lo spaccio e la diffusione delle sostanze stupefacenti. Sequestrati 9,6grammi di marijuana, 46,4grammi di hashish, 0,3grammi di eroina e dodici spinelli. Quattordici le persone segnalate alla Prefettura Droga nel Cagliaritano: finanzieri in azione



CAGLIARI – Continuano le attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari anche nel contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, effettuata con l' ausilio delle unità cinofile. Nel porto di Cagliari, i Baschi verdi hanno sottoposto a controllo un 42enne trovato in possesso di due dosi di hashish per un totale di 2,4grammi. Vicino alla stazione ferroviaria, i finanzieri hanno trovato un 27enne in possesso di 0,6grammi di hashish.



A Cagliari, i controlli in occasione di manifestazioni ed eventi che si svolgono in più parti del capoluogo regionale, nonché grazie ai posti di controllo effettuati vicino ai locali notturni, le Fiamme gialle hanno complessivamente trovato, a carico di otto persone di età compresa tra i ventitre ed i trentaquattro anni, 5,9grammi di marijuana, 0,3grammi di eroina e sei spinelli. Inoltre, abbandonati per terra nelle zone controllate, sono stati trovati altri 4,2grammi di hashish, 1,3grammi di marijuana e due spinelli. Sempre nel capoluogo, in Viale Europa, le unità cinofile hanno proceduto al controllo di un 19enne, rinvenendo 2,5grammi di hashish.



A Sarroch, in Piazza Sa Ruxi, i finanzieri hanno trovato, abbandonata sotto una panchina, una bustina trasparente contenente 4grammi di hashish. A Pula, in Vico Chiesa, nell’intercapedine di un muro di cinta, è stata trovata una busta contenente 25grammi di hashish suddivisi in cinque dosi ed un pacchetto di sigarette contenente 7,5grammi di hashish suddivisi in sei dosi ed uno spinello. A Sant’Antioco, sono stati controllati due 20enni trovati in possesso di 1,6grammi di marijuana e tre spinelli. A Villasimius, i finanzieri hanno rinvenuto, nella disponibilità di un 25enne, 0,8grammi di hashish ed altrettanti di marijuana. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli assuntori segnalati alla locale Autorità prefettizia. Dall’inizio dell’anno, sono 193 le persone segnalate alla Prefettura (ventisette minorenni), quindici le denunciate all’Autorità giudiziaria ee diciassette le arrestate. CAGLIARI – Continuano le attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari anche nel contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, effettuata con l' ausilio delle unità cinofile. Nel porto di Cagliari, i Baschi verdi hanno sottoposto a controllo un 42enne trovato in possesso di due dosi di hashish per un totale di 2,4grammi. Vicino alla stazione ferroviaria, i finanzieri hanno trovato un 27enne in possesso di 0,6grammi di hashish.A Cagliari, i controlli in occasione di manifestazioni ed eventi che si svolgono in più parti del capoluogo regionale, nonché grazie ai posti di controllo effettuati vicino ai locali notturni, le Fiamme gialle hanno complessivamente trovato, a carico di otto persone di età compresa tra i ventitre ed i trentaquattro anni, 5,9grammi di marijuana, 0,3grammi di eroina e sei spinelli. Inoltre, abbandonati per terra nelle zone controllate, sono stati trovati altri 4,2grammi di hashish, 1,3grammi di marijuana e due spinelli. Sempre nel capoluogo, in Viale Europa, le unità cinofile hanno proceduto al controllo di un 19enne, rinvenendo 2,5grammi di hashish.A Sarroch, in Piazza Sa Ruxi, i finanzieri hanno trovato, abbandonata sotto una panchina, una bustina trasparente contenente 4grammi di hashish. A Pula, in Vico Chiesa, nell’intercapedine di un muro di cinta, è stata trovata una busta contenente 25grammi di hashish suddivisi in cinque dosi ed un pacchetto di sigarette contenente 7,5grammi di hashish suddivisi in sei dosi ed uno spinello. A Sant’Antioco, sono stati controllati due 20enni trovati in possesso di 1,6grammi di marijuana e tre spinelli. A Villasimius, i finanzieri hanno rinvenuto, nella disponibilità di un 25enne, 0,8grammi di hashish ed altrettanti di marijuana. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli assuntori segnalati alla locale Autorità prefettizia. Dall’inizio dell’anno, sono 193 le persone segnalate alla Prefettura (ventisette minorenni), quindici le denunciate all’Autorità giudiziaria ee diciassette le arrestate.