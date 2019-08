Condividi | A.S. 16:34 L’incarico è stato assegnato a Salaris, indicato come nuovo coordinatore fino al congresso che si terrà in ottobre. Martedì conferenza stampa in Regione Riformatori: Salaris al posto di Fois



ALGHERO - Cambia il coordinatore regionale dei Roformnatori sardi dopo la nomina dell'algherese Pietrino Fois a commissario della provincia di Sassari. Al suo posto Aldo Salaris, già Consigliere regionale.



L’incarico è stato assegnato a Salaris, indicato come nuovo coordinatore fino al congresso che si terrà in ottobre. Si terrà martedì al primo piano del Consiglio Regionale, ingresso Via Cavour, la conferenza stampa di presentazione del nuovo coordinatore regionale dei Riformatori.



