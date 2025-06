Cor 12:50 Urbanistica: Piras ribatte, Ansini chiarisce I lavori li porta aventi la vicepresidente di minoranza consiliare. Botta e risposta pepato tra presidente Piras e vice Ansini (Fi) all´indomani della riunione di commissione



ALGHERO - «Leggo con un certo stupore misto a simpatia, il comunicato del gruppo consiliare di Forza Italia che rivendica l’aver assicurato la funzionalità dei lavori della commissione urbanistica, da me presieduta, che all’esame aveva una proposta di delibera per un intervento edilizio in agro di un’azienda agricola, che così come prevede il decreto Floris, deve affrontare il vaglio del consiglio comunale quando gli interventi superano i 3000 m³ di cubatura; pratiche che sono alquanto ordinarie e licenziate già innumerevoli volte dalla commissione prima e dalla massima assise poi, quasi sempre con voto unanime» sottolinea Emiliano Piras. «Pur nel massimo rispetto istituzionaleche mi porta a ringraziare la vicepresidente Ansini che mi ha sostituito nel ruolo, in quanto io assente per motivi lavorativi, volevo altresì rimarcare il fatto che il numero legale era tenuto tranquillamente dai commissari della maggioranza. Sono però felicitato del fatto che anche l’ opposizione voti provvedimenti legati all’edilizia e urbanistica, auspicando che lo stesso spirito di collaborazione ci sia anche quando la commissione sarà chiamata ad esaminare e approvare atti di molta più importante rilevanza urbanistica» chiude il presidente Piras (Noi Riformiamo Alghero).



Netta e schietta l'immediata replica di Nina Ansini (Forza Italia). «Nostro malgrado dobbiamo rilevare che contrariamente a quanto da lui sostenuto anche da una sommaria lettura del nostro precedente comunicato emerge che Forza Italia non ha affermato di "avere mantenuto il numero legale". Ha invece evidenziato di avere garantita "la funzionalità della Commissione Urbanistica" permettendo i lavori pur in assenza del Presidente Piras, con la gestione della Commissione da parte della Vicepresidente Ansini che ha permesso la prosecuzione dei lavori e l’adozione degli atti previsti all’ordine del giorno. E' evidente che in assenza del Presidente solo il Vice può assumerne le funzioni. Fra la mancata sostituzione del Presidente e il puntare il dito contro le debolezze della maggioranza, poiché l’assenza del Presidente avrebbe paralizzato l'esame della pratica in Commissione, e la tutela e il sostegno delle imprese algheresi che producono ricchezza e posti di lavoro, Forza Italia ha scelto la seconda opzione. Per Forza Italia è doveroso dare continuità agli investimenti e certezze a chi, con fatica e visione, sceglie di costruire e produrre valore sul nostro territorio» chiude la Vicepresidente della Commissione Urbanistica Nina Ansini.