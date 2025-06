Cor 11:50 «Graffiti d´odio, Cocco irresponsabile» La maggioranza consiliare algherese chiede responsabilità, chiarezza e inclusività al Consigliere Cocco (FdI) rispetto alla proposta di Ordine del Giorno sui graffiti d´odio



ALGHERO - «Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Alghero è stato discusso l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Alessandro Cocco volto a contrastare la presenza in città di graffiti contenenti messaggi d’odio, attraverso interventi di rimozione, sensibilizzazione e prevenzione, ma conteneva al suo interno affermazioni e impostazioni che la maggioranza non ha potuto condividere. Nel corso del dibattito, i gruppi di maggioranza hanno presentato emendamenti per rendere il documento più inclusivo e coerente, chiedendo che la condanna dell’odio non si limitasse a una sola forma — in particolare l’antisemitismo — ma comprendesse anche razzismo, islamofobia, omotransfobia, odio politico e ogni altra espressione di discriminazione e violenza».



«Purtroppo, tali emendamenti non sono stati accettati dal proponente, né sostenuti dai gruppi di opposizione, che hanno preferito mantenere un testo parziale. Per questo motivo, e a seguito del mancato accordo su una formulazione condivisa, i gruppi di maggioranza hanno votato contro l’Ordine del Giorno, che è stato quindi respinto. Ribadiamo con chiarezza la nostra ferma condanna a ogni forma di odio, discriminazione e violenza, in tutte le sue manifestazioni: dall’antisemitismo al razzismo, dalla violenza di genere all’omotransfobia, dall’odio politico a quello religioso. Una società democratica e inclusiva si fonda su valori universali che non possono essere piegati a esigenze di polemica o propaganda politica».



«Riteniamo altresì importante sottolineare che non risultano alla nostra attenzione evidenze dell’esistenza ad Alghero di gruppi organizzati e strutturati che diffondano ideologie estremiste o violente. Se l’opposizione è in possesso di informazioni concrete in merito, il corretto percorso è quello della denuncia formale presso le Forze dell’Ordine, non l’utilizzo di tali affermazioni all’interno del dibattito politico. Da parte nostra, continueremo a lavorare con equilibrio, responsabilità e senza ambiguità, per rendere Alghero una città sempre più aperta, accogliente e solidale, nel pieno rispetto dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e giustizia sociale» chiudono i gruppi consiliari di maggioranza.