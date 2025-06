Monica Chessa 10:33 L'opinione di Monica Chessa Con la Lega verso il progresso sociale e collettivo



Viviamo in un’epoca in cui la formazione non è più solo un percorso individuale, ma un imperativo collettivo. I tempi della politica di formazione sono quelli in cui ogni persona è chiamata a essere pronta, competente e consapevole delle complesse problematiche che caratterizzano la società attuale. La conoscenza profonda non è più un lusso riservato a pochi, ma una necessità diffusa, un requisito essenziale per partecipare attivamente e responsabilmente alla vita comunitaria. In questo momento la Lega come partito in città, ma anche nel resto dell’isola, ha mosso i passi della ricomposizione di tutti gli organi direttivi, si presenta come una comunità aperta a tutti quelli che cercano un’alternativa valida alle solite correnti ideologiche in stallo, noi in realtà siamo il nuovo e passo dopo passo potremo essere la casa di chi cerca la voce giusta per far emergere i problemi veri dei cittadini. Proprio per questo il Coordinamento cittadino grazie ai propri militanti e responsabili dei dipartimenti di settore ha intrapreso una campagna di attenzione pubblica, identificando carenze, criticità ed emergenze che vengono messe in evidenza con interventi diretti, mediante interrogazioni da parte del nostro rappresentate in consiglio comunale, Michele Pais, attraverso comunicati stampa oppure semplicemente intervenendo sui social con post dedicati al tema preso in considerazione in base alle priorità del momento. Vogliamo costruire una consapevolezza diffusa della situazione generale per mettere in luce ogni cosa che può essere migliorata, aggiustata o sostituita. In questo modo abbiamo formato una squadra compatta che cresce insieme con responsabilità e chiarezza puntando ad un successo collettivo e non solo del singolo. Le azioni contano quando sono prive di parole vuote, crediamo che lavorando uniti si possa raggiungere il vero obiettivo della politica, quello della costruzione di una società capace di progredire senza dimenticare nessuno. Sarà un lavoro impegnativo quello che ci aspetta, puntiamo all’inclusività, stare in pochi non serve a costruire il benessere sociale anzi, più sono gli sforzi e le idee, più sgorgano soluzioni e metodi nuovi per un futuro da vivere a testa alta. Auspichiamo che si possa lavorare in serenità e che ci siano più momenti di pace in ogni parte del mondo, forza Lega.



*segretaria Lega Alghero