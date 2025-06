Cor 10:30 «Sistema costiero del Nord Ovest, Alghero tagliata» Così Marco Tedde 8Forza Italia Alghero): «Auspichiamo che in tempo reale il Sindaco Cacciotto eserciti quel sano protagonismo che faccia riemergere il peso politico di Alghero e del suo sistema turistico»



ALGHERO - I sindaci di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, Giuseppe Mascia, Massimo Mulas, Fabrizio Demelas e Rita Vallebella, avrebbero inaugurato un nuovo corso per gestire il rilancio e lo sviluppo dell’intero sistema costiero del Nord Ovest. L’obbiettivo condivisibile, che Forza Italia ha sempre sostenuto, è quello di lavorare assieme, emarginando i campanili, mettendo a valore una risorsa di valore inestimabile, capace, se ben gestita, di avviare da sola il rilancio economico del territorio. Ciò che dispiace è che questa rete territoriale ad oggi non vede la partecipazione del Comune di Alghero. Siamo preoccupati perché i quattro sindaci hanno si parlato del coinvolgimento degli altri comuni. Ma si tratta di un coinvolgimento che rischia di essere postumo. Privo della capacità di partecipare “ab origine” in modo strutturale al destino turistico del Nord Ovest Sardegna. Che esclude in avvio il principale Comune turistico della Città Metropolitana. «Auspichiamo che in tempo reale il Sindaco Cacciotto eserciti quel sano protagonismo che faccia riemergere il peso politico di Alghero e del suo sistema turistico». Lo ha dichiarato l’esponente di Forza Italia Marco Tedde.