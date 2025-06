Cor 16:30 C´è un nuovo Orizzonte per Marco Colledanchise C´è sempre un "Comune" denominatore, ma Colledanchise preferisce un nuovo "Orizzonte", ammaliato dal progetto regionale dell´assessore Franco Cuccureddu che potrebbe aver garantito una candidatura di peso al novello consigliere algherese



Rumors a palazzo. Considerato il periodo abbastanza travagliato dopo il pasticcio Todde e il probabile ritorno alle urne nel 2026, in queste ore circolano a palazzo numerose indiscrezioni. La più attendibile sarebbe riconducibile alla garanzia che Cuccureddu avrebbe dato a Colledanchise di inserimento in lista alle prossime elezioni. Se da un lato, infatti, sono note le ambizioni del consigliere comunale algherese, dall'altro è probabile che alla base del nuovo progetto possa esserci proprio l'impegno con "Orizzonte" alle prossime elezioni Regionali. ALGHERO - Era nell'aria da settimane, come annunciato dal, e nonostante le porte del gruppo consiliare rimangano ben chiuse per volontà del presidente Christian Mulas , il consigliere comunale Marco Colledanchise, dopo l' addio a "Futuro Comune" perchè ormai troppo a Sinistra, aderisce a "Orizzonte Comune". Troppo forte l'attrazione per il progetto nato per volontà di Franco Cuccureddu.«A breve - annunciano dal coordinamento cittadino capitanato da Antonio Cardin - verrà comunicato luogo e giorno della conferenza stampa dove, insieme ai vertici del partito e all'assessore Franco Cuccureddu, sarà illustrato il programma elaborato insieme al consigliere ed in linea con il sindaco Cacciotto e la maggioranza algherese».Si tratterà adesso di capire come l'adesione di Colledanchise al "nuovo" progetto si concretizzerà nella realtà: non potendo aderire al nuovo gruppo consiliare, l'uscita da Futuro Comune, infatti, lo obbligherebbe al passaggio nel Gruppo Misto, ma allo stesso tempo diminuirebbe considerevolmente il peso specifico di Podda e compagni, mettendo a forte rischio l'assessorato retto da Ornella Piras.Rumors a palazzo. Considerato il periodo abbastanza travagliato dopo ilTodde e il probabile ritorno alle urne nel 2026, in queste ore circolano a palazzo numerose indiscrezioni. La più attendibile sarebbe riconducibile alla garanzia che Cuccureddu avrebbe dato a Colledanchise di inserimento in lista alle prossime elezioni. Se da un lato, infatti, sono note le ambizioni del consigliere comunale algherese, dall'altro è probabile che alla base del nuovo progetto possa esserci proprio l'impegno con "Orizzonte" alle prossime elezioni Regionali.