Nel corso della nottata tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Olbia hanno arrestato una polacca per tentato furto aggravato, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale Tentato furto in Parrocchia: 47enne in manette



OLBIA - Nel corso della nottata tra domenica e lunedì, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cittadino per la prevenzione dei reati in genere, considerato anche il periodo ed i tanti eventi che richiamano numerosi turisti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Olbia hanno arrestato una 47enne polacca per tentato furto aggravato, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto grazie all’allarme scattato dopo l’effrazione della finestra della casa parrocchiale della chiesa di Nostra Signora delle Salette.



I militari del Pronto intervento si sono portati velocemente sul luogo sorprendendo la donna che, non riuscendo a fuggire, ha provato a nascondersi all’interno, ma è stata scoperta dai Carabinieri, con i quali ha ingaggiato una breve colluttazione, cercando di colpirli con calci e schiaffi. La successiva perquisizione ha permesso di accertare che la donna stava tentando di rubare una statuetta, capi di vestiario e vari mazzi di chiavi mentre, poco prima, aveva danneggiato altre statue che si trovavano all’interno del locale.



