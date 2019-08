Condividi | Red 22:14 Per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei Candelieri medi e della Discesa dei Candelieri votivi, nell´area delimitata sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine Discesa Candelieri: divieti a Sassari



SASSARI - Per ragioni di sicurezza pubblica, a Sassari, in occasione dei Candelieri medi, dalle 16 di sabato 10 alle 8 di domenica 11 agosto, e della Discesa dei Candelieri votivi, dalle 16 di mercoledì 14 alle 8 di giovedì 15 agosto, nell'area compresa tra Via Manno, Via Bellieni, Viale Umberto, Corso Trinità, Via Saffi, Porta Sant'Antonio, Piazza Stazione, Via XXV aprile, Via Padre Zirano, Via Angioy, Viale Mancini e Via dei Gremi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine. Tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, non potranno somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.