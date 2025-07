Akènta Day 2025: successo tra mare, vino e identità

Cor 8:05 Akčnta Day 2025: successo tra mare, vino e identitŕ Boom di presenze per l’evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma: grande partecipazione per l’emersione del vino subacqueo Akčnta Sub e migliaia di persone nel centro storico di Alghero per la spettacolare Sfilata Akčnta – Brindisi alla Sardegna



ALGHERO - Sabato 12 luglio 2025 si č svolta ad Alghero un’edizione da ricordare dell’Akčnta Day, l’evento simbolo dell’estate algherese e sarda ideato e organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma. Una giornata indimenticabile che ha saputo unire il fascino del mare, l’eccellenza vitivinicola e il profondo legame con la cultura e le tradizioni dell’isola. La mattina si č aperta con il momento piů atteso: l’emersione delle bottiglie di Akčnta Sub, il celebre spumante affinato per mesi nel silenzio e nella pressione del mare, a 30 metri di profonditŕ nella baia di Porto Conte. Il pubblico ha potuto vedere di persona due spettacolari operazioni di emersione della cantina subacquea, unite a due immersioni delle nuove bottiglie che riposeranno sui fondali nei prossimi mesi. Decine di imbarcazioni, con a bordo centinaia di partecipanti, hanno preso parte a questa straordinaria esperienza che ha celebrato la connessione tra natura, innovazione e territorio. Un grande successo che ha confermato ancora una volta l’unicitŕ del progetto della cantina subacquea dell’Akčnta Sub, tra i vini affinati sott’acqua piů conosciuti in ambito enologico a livello internazionale.



Dopo l’emersione la festa č proseguita a bordo delle barche: brindisi con Akčnta, musica, pranzo e DJ set in mezzo al mare, tra panorami mozzafiato e un’atmosfera di entusiasmo collettivo. Una celebrazione autentica dello spirito dell’isola, vissuta tra bollicine, sole e condivisione. Ma la giornata non si č terminata lě. Alle 20:30 la festa si č spostata nel centro storico di Alghero con la prima edizione della Sfilata Akčnta – Brindisi alla Sardegna, un evento che ha letteralmente trasformato il cuore della cittŕ in un palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di persone hanno invaso pacificamente le vie e le piazze del centro per assistere a una delle manifestazioni culturali piů suggestive dell’anno: una lunga parata di maschere tradizionali, cori a tenore, costumi tipici e gruppi folk provenienti da tutta l’isola, che ha saputo incantare residenti e visitatori. Hanno sfilato i Mamuthones di Mamoiada, i Tumbarinos di Gavoi, i Tenores di Bitti e i Tenores Murales di Orgosolo, le voci del Coro di Nuoro “Nugoresu”, il Coro di Usini, i preziosi abiti e le danze dei gruppi folk di Alŕ dei Sardi, Bono e Figulinas di Florinas. In apertura ha sfilato la riproduzione di un abito storico di Alghero del 1800, curato da Alberto Scognamillo.



Il corteo, partito da Piazza Sulis e snodatosi lungo i bastioni e via Carlo Alberto fino a Largo San Francesco, ha dato vita a uno spettacolo di rara intensitŕ, in cui il passato e il presente della Sardegna si sono incontrati tra canti e applausi. Un brindisi collettivo alla Sardegna, offerto dalla Cantina Santa Maria La Palma alla propria terra. «Questa edizione dell’Akčnta Day ci ha emozionato profondamente» dichiarano dalla direzione e amministrazione della Cantina. «Abbiamo visto centinaia di persone in mare e migliaia nel centro cittŕ, unite da uno stesso sentimento: l’amore per la Sardegna. Abbiamo voluto portare il nostro vino dal fondo del mare al cuore della comunitŕ, celebrando tutto ciň che ci rende unici: il mare, la cultura, le tradizioni, le persone. Č stato un evento che ha lasciato il segno». La partecipazione, l’energia del pubblico e la bellezza della cittŕ hanno reso questa edizione dell’Akčnta Day un vero successo. La splendida cornice di Alghero ha accolto una festa che č stata al tempo stesso spettacolo, racconto, emozione condivisa. Akčnta Day 2025 ha confermato il suo ruolo di evento simbolo dell’estate sarda: un’esperienza che nasce dal vino, ma che cresce nel cuore delle persone e che, anno dopo anno, continua a unire mare e terra, innovazione e memoria, gusto, cultura e bellezza.