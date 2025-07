Sabato l’Akènta Day: il programma

S.A. 14:22 Sabato l’Akčnta Day: il programma Sabato 12 luglio torna l’Akčnta Day: mare, vino e territorio si incontrano in un evento tra le onde e il cuore di Alghero. Il programma della mattina e la sfilata serale



ALGHERO - Nel secondo weekend di luglio, come da tradizione, Alghero accoglie una nuova edizione dell’Akčnta Day, l’evento che unisce il fascino del mare, le bollicine della Sardegna e, per la

prima volta, una sfilata spettacolare dedicata alle tradizioni dell’isola. Torna in una nuova forma uno degli appuntamenti simbolo dell’estate sarda: l’Akčnta Day, un’intera giornata organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma pensata per celebrare la bellezza della Sardegna, dai suoi prodotti alla cultura, partendo dalle profonditŕ del mare fino ad arrivare a suoni e colori delle tradizioni. Tutto avrŕ inizio la mattina di sabato 12 luglio, quando il mare di Alghero ospiterŕ l’atteso momento dell’emersione delle bottiglie di Akčnta Sub, lo spumante affinato per mesi sui fondali marini. Decine di imbarcazioni prenderanno il largo per seguire in diretta la spettacolare risalita.



A bordo si brinderŕ con Akčnta tra musica, dj set e pranzo in rada. Quest’anno l’energia dell’Akčnta Day si propagherŕ anche nel centro di Alghero, con la novitŕ della Sfilata Akčnta – Brindisi alla Sardegna, una celebrazione della tradizione sarda che animerŕ il centro storico di Alghero a partire dalle ore 20:30. Il cuore della cittŕ si trasformerŕ in uno spazio vibrante attraversato da cori, maschere, canti e costumi provenienti da ogni angolo dell’isola. Sfileranno i Mamuthones di Mamoiada, i ritmi dei Tumbarinos di Gavoi, le voci dei Tenores di Bitti e dei Tenores Murales di Orgosolo, il Coro di Nuoro Nugoresu, insieme a quello del Coro di Usini. Insieme a loro i gruppi folk di Alŕ dei Sardi, Bono e Figulinas di Florinas, che con abiti e balli renderanno omaggio all’identitŕ collettiva della Sardegna.



La sfilata sarŕ un evento gratuito e aperto a tutti: partirŕ da Piazza Sulis, percorrerŕ i bastioni e via Carlo Alberto per poi concludersi intorno alle 22:30 in Largo San Francesco. Per la prima volta Alghero ospiterŕ in un unico percorso tutte queste eccellenze culturali, offrendo ai cittadini e ai visitatori uno spettacolo coinvolgente. Lungo il tragitto verranno effettuate due pause per le esibizioni dei gruppi: presso il Belvedere Alghero (sui bastioni Magellano) e in Largo San Francesco. Le esecuzioni artistiche verranno commentate da Lucia Cossu, giornalista ed esperta di tradizioni sarde, e Luca Sequi, studioso di cultura e tradizioni sarde. Il corteo verrŕ arricchito dalla riproduzione di un abito storico di Alghero, firmato da Alberto Scognamillo. «La “Sfilata Akčnta - Brindisi alla Sardegna” č un abbraccio collettivo alla nostra terra, un’iniziativa nata per mostrare e valorizzare la bellezza delle tradizioni di Sardegna facendole vivere e mettendole in mostra con un evento gratuito: un modo per ringraziare tutte le persone che ogni giorno scelgono Akčnta e i vini della Cantina Santa Maria La Palma, un’idea per regalare momenti di bellezza e promuovere cultura e territorio», sottolineano dalla direzione e amministrazione dell’azienda. L’appuntamento č per sabato 12 luglio per una giornata da ricordare, un lungo brindisi fatto di emozioni, di radici e di comunitŕ.