«Rifiuti, borgate a rischio sanitario»

ALGHERO - «Nonostante i numeri della differenziata abbiano toccato percentuali fino a qualche anno fa impensabili (nel 2014 eravamo al 32percento e oggi ci avviciniamo al 65percento su media annuale), rimangono preoccupanti alcune situazioni che si stanno verificando ad intervalli sempre più frequenti in tutte le borgate e in particolare in quelle prive di oasi chiuse». A lanciare l'allarme è il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi, “storicamente” attento a quanto accade nelle borgate.



«Il trend ha avuto una svolta nella risalita proprio dopo le iniziative dell'Amministrazione attuate a luglio, con iniziative mirate che hanno portato alla svolta del 71,5percento di luglio», hanno dichiarato domenica dagli uffici comunali



«In questi giorni (su segnalazioni di molti residenti), anche per effetto dell'aumento di abitanti e con il perdurare del caldo – sottolinea il consigliere Dem - in alcune borgate siamo al limite del rischio sanitario, oltre che a quello ambientale. Crediamo sia prioritario intervenire per bonificare i luoghi e cercare con ogni mezzo preventivo di prevenire il ripetersi di tali emergenze», conclude Pirisi.