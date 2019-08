Condividi | Red 21:07 Ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha tratto in arresto in flagranza un 35enne, già noto alle Forze dell´ordine, resosi responsabile di furto e possesso ingiustificato di coltello Furto: arrestato sassarese



SASSARI – Ieri (lunedì), gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha tratto in arresto in flagranza un 35enne, già noto alle Forze dell'ordine, resosi responsabile di furto e possesso ingiustificato di coltello. L'uomo è stato intercettato dai poliziotti poco dopo essersi reso responsabile del furto di una borsetta ai danni di una donna che stava lavorando.



Il fatto è stato notato da una collega della derubata. Gli agenti, grazie all’accurata descrizione fornita dalle donne, che hanno riconosciuto nelle immediate vicinanze il 35enne, sono riusciti a recuperare la refurtiva e ad arrestare l’uomo, che pare non fosse nuovo a questi episodi.



Il sassarese, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello ed in seguito denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'uomo, così come disposto dall'Autorità giudiziaria, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della locale Questura e, questa mattina, dopo il rito di convalida, sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari.