Questa sera, spazio al SummerBeach live cabaret, ad Alghero, con un spettacolo unico nel suo genere. Sul palco, la comicità di Giuseppe Masia e Nicola Virdis, accompagnati dall´estro di Enzo Polidoro, che condurrà la serata con Nicola Nieddu. Musica garantita da I Pirati e la Panadas funk Show con Masia e Virdis al SummerBeach



ALGHERO – Questa sera (venerdì), dalle 21, spazio al SummerBeach live cabaret, ad Alghero, con un spettacolo unico nel suo genere. Grandi risate sulla spiaggia di San Giovanni, che ospiterà due campioni della risata come Giuseppe Masia e Nicola Virdis (da Italia's got talent), presentati ed accompagnati dall'estrosità di Enzo Polidoro, che condurrà la serata con Nicola Nieddu.



L'accompagnamento musicale è affidato alla band più irriverente della Sardegna: I Pirati e la Panadas funk. Lo spettacolo sarà aperto a tutti, con un piccolo contributo per chi vorrà godersi lo spettacolo comodamente seduto in platea.



Nella foto: Nicola Virdis, Giuseppe Masia ed Enzo Polidoro