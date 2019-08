Condividi | Red 9:19 E’ iniziata la bonifica delle aree demaniali di Punta Bados, nel territorio comunale di Golfo Aranci, invase da relitti di natanti ed imbarcazioni divenuti rifiuti speciali Relitti a Punta Bados: via alla bonifica



GOLFO ARANCI - E’ iniziata la bonifica delle aree demaniali di Punta Bados, nel territorio comunale di Golfo Aranci, invase da relitti di natanti ed imbarcazioni divenuti rifiuti speciali. Il sequestro dell’area era stato effettuato a giugno, dopo un sopralluogo congiunto tra l’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci ed i tecnici comunali di Golfo Aranci, sequestro convalidato successivamente dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.



L’ipotesi era abbandono incontrollato di rifiuti, con oltre dieci relitti con parti in vetroresina, metallo e legno marciscenti. Finiti gli accertamenti da parte della Guardia costiera, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, il Comune di Golfo Aranci ha provveduto a richiedere il dissequestro dell’area per procedere allo smaltimento dei relitti che stanno causando danno all’ambiente. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto velocemente il dissequestro dell’area delegando la Guardia costiera di Golfo Aranci per l’esecuzione del provvedimento.



Pertanto, ieri mattina (venerdì), è stata espletata una prima parte dell'operazione da parte di una ditta incaricata dal Comune di Golfo Aranci e sono stati rimossi i primi quattro relitti, in parte in acqua, tra la vegetazione ed alcuni insabbiati. Alla fine dei lavori, i militari della Guardia costiera hanno riapposto i sigilli all'area in attesa della bonifica definitiva. I militari procederanno prossimamente a bonificare le restanti aree, per cui si renderà necessario l'intervento di un mezzo via mare e maggiori spazi di manovra a terra. Alla fine dei lavori, le aree saranno restituite alla libera fruizione.