Geasar: Airport pet relief a Olbia

OLBIA - Gli amici più fedeli dei passeggeri del Costa Smeralda avranno da oggi un motivo in più per accompagnare i propri padroni durante il loro viaggio. E’ stata infatti creata la prima “airport pet relief” in Italia, un’area di circa 60mq. situata oltre i controlli di sicurezza dove gli amici a quattro zampe al seguito dei passeggeri potranno trovare un’area verde attrezzata con abbeveratoio e giochi da condividere con gli altri amici in transito.



I padroni avranno invece a disposizione tutto l’occorrente per la pulizia e la cura del proprio amico: contenitori appositi per i bisogni, sacchetti rigorosamente biologici, acqua corrente per rapidi lavaggi, nonché lavabo dotato di sanificante, sapone e salviette per l’igiene.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative di customer experience intraprese da Geasar, in considerazione della crescente necessità da parte dei passeggeri di viaggiare con i propri animali domestici.



Una recente analisi condotta dall'isituto Ixè, infatti, ha fatto emergere una quota importante di italiani possessori di animali domestici che amano trascorrere le proprie vacanze con i propri amici a quattro zampe (circa il 30%). Oltreché un'opportunità rappresentata da un 15% di viaggiatori che si vede costretto a lasciare a casa il proprio animale per la mancanza di strutture adeguate nella destinazione turistica prescelta.