Tutti con naso all´insù ad Alghero. La città mostra il suo fascino, applausi al porto per l´impeccabile organizzazione della macchina amministrativa. Decine di migliaia di persone in Riviera del Corallo per assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico nella notte di Ferragosto. L'evento non ha tradito le aspettative: coincide probabilmente con l´ultimo atto della gestione a firma Massimo Cadeddu, con la Fondazione Alghero che chiude un ciclo di straordinari successi nell´organizzazione dei grandi appuntamenti annuali sul porto turistico. Le immagini.

Applausi e colori, Alghero al top