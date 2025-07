S.A. 18:41 «Domus de Jana Unesco è il primo passo» Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti dei gruppi consiliari Avs, Città Viva e Movimento Cinque Stelle: è il primo necessario passo da compiere affinché Alghero faccia quel salto di qualità che la equipari ad altre destinazioni



ALGHERO - «Il recente inserimento delle Domus de Janas nella lista del patrimonio UNESCO è motivo di grande orgoglio che, in parallelo, deve farci riflettere sulle potenzialità ancora inespresse del nostro territorio e dell’intera Sardegna. Alghero è un piccolo museo a cielo aperto, che ogni anno attrae sempre più visitatori con numeri da record: per questo motivo le bellezze naturali, storiche e culturali del territorio, meritano tutte le nostre attenzioni e una maggiore valorizzazione. La storia, le tradizioni, i beni archeologici e naturali, sono tra le risorse più preziose che possediamo, e devono essere valorizzate al massimo».



Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti dei gruppi consiliari Avs, Città Viva e Movimento Cinque Stelle: «è infatti assodato che, rispetto alla media dei prezzi applicati in altre realtà italiane e internazionali, Alghero non sempre è riuscita a dare il giusto valore a ciò che la rende unica. Troppo spesso siamo noi stessi, come sardi, i primi a non credere fino in fondo nel valore delle nostre ricchezze, in un circolo vizioso che porta a sottovalutare l’intero patrimonio. Se non siamo in grado di investire su di esso, difficilmente riusciremo ad attrarre turisti, investimenti e opportunità.

In questo contesto, il recente riconoscimento delle Domus de Janas rappresenta un segnale importante, ma è solo un primo passo. L’apprezzamento per il nostro patrimonio deve essere costante e deve riflettersi non solo nei riconoscimenti internazionali, ma anche nella quotidianità delle nostre scelte amministrative e politiche».



«Allinearsi agli standard di altre realtà nazionali e internazionali, garantendo al contempo una gestione più sostenibile e ottimizzata dei flussi turistici, è il primo necessario passo da compiere affinché Alghero faccia quel salto di qualità che la equipari ad altre destinazioni: solo così possiamo preservare le bellezze che ci sono state tramandate e farle crescere per le generazioni future.

Dobbiamo imparare a credere di più nelle nostre risorse e impegnarci concretamente per rendere Alghero una destinazione di eccellenza turistica, culturale ed economica. Solo con un impegno collettivo, che guarda al futuro con coraggio e visione, possiamo sperare di far emergere appieno il valore della nostra città e della nostra terra» concludono Giampietro Moro, Anna Arca Sedda, Gian Piero Occhioni e Giusy Piccone.