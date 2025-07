S.A. 21:11 Turismo Borghi: insediato Comitato Rete dei Borghi Il turismo nei Borghi è diventato il terzo pilastro dell´offerta turistica nazionale italiana con oltre 40 milioni di presenze e che anche in Sardegna fa registrare circa il 5% delle presenze complessive



CAGLIARI - Si è insediato il Comitato tecnico-scientifico della Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna, istituito dalla Giunta regionale il 7 marzo scorso. Il Comitato è composto da cinque membri, uno individuato dall’Assessorato del Turismo, uno designato dall’Assessorato degli Enti Locali e tre esperti designati fra docenti universitari, dirigenti e funzionari della Sopraintendenza. Si tratta del professor Bruno Billeci, associato in restauro nel Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari, il professor Giuseppe Melis, docente ordinario dell’Università di Cagliari, Franco Sardi, dirigente della Regione in quiescenza e Pino Sollai, funzionario del servizio tutela del paesaggio. Saranno coordinati dal direttore del servizio marketing&comunicazione dell’Assessorato del Turismo. «Abbiamo insediato oggi il Comitato Tecnico-Scientifico dei Borghi Caratteristici della Sardegna. Quindi si dà seguito alla delibera approvata qualche mese fa per la costituzione di un nucleo di Borghi che ci consenta di inserirci in questo particolare segmento del turismo, che è in forte grande crescita», lo ha sottolineato l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.



«Il turismo nei Borghi è diventato il terzo pilastro dell'offerta turistica nazionale italiana con oltre 40 milioni di presenze e che anche in Sardegna fa registrare circa il 5% delle presenze complessive. È un comitato particolarmente autorevole, che da oggi inizierà a valutare e a certificare i Borghi che faranno richiesta di essere inseriti nell'elenco. Se ne avranno le caratteristiche si lavorerà con azioni di marketing specifico e di comunicazione che farà l'Assessorato, mentre i Borghi che non hanno ancora le caratteristiche, che non raggiungeranno i fatidici 80 punti sui 135, verranno inseriti in un altro elenco, sul quale invece si farà un progetto apposito e si otterranno dei finanziamenti per poter raggiungere quei livelli di qualità dell'offerta turistica, dei servizi necessari, per poter essere inseriti tra le località meritevoli di candidarsi a conquistare fette di mercato nel settore del turismo nei Borghi», ha concluso Cuccureddu.



Nella foto: Franco Cuccureddu